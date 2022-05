Mathilde TEBOUL

Après une formation initiale d’ingénieur chimiste, je me suis spécialisée dans le domaine des matériaux polymères. Ces derniers, et en particulier les polyuréthanes, trouvent leur application dans des domaines de plus en plus variés et pointus. Pour cela des matériaux innovants et performants, répondant à un cahier des charges spécifique font l’objet de projets de recherche toujours plus nombreux auxquels je participe. Formuler, comprendre et développer de nouvelles technologies, tout en tenant compte des aspects réglementaires et environnementaux, tel est mon défi au quotidien !



Mes compétences :

Elastomères

Mousses rigides

Lignine

Science des matériaux

Recherche et développement

Adhésifs

Polyuréthanes

Polymères

Chimie

Tests au feu

Analyses physiques et thermiques

Microscopie