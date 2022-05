Mathilde TEOLI

Après un double cursus en Droit et Management, je me suis spécialisée dans le secteur de la Santé.

Actuellement coordinatrice dans une Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie, je cherche à faire évoluer mon projet professionnel et à revenir à Lyon, ma ville natale.

Avec deux années d'expérience opérationnelle en marketing et en soutien à la recherche scientifique, je suis capable de prendre en charge des fonctions transversales de communication, d'événementiel et de coordination administrative.

Cette polyvalence me permet, notamment, d'être positionnée sur des postes de chef de produit ou de chargée de projet.

Grâce à mon expérience en pôle de compétitivité, en groupe international et en fédération de recherche, je peux aujourd'hui appréhender l'écosystème santé sous sa composante industrielle, hospitalière et universitaire. Je suis convaincue que l'animation d'un réseau local pour favoriser le travail pluridisciplinaire est indispensable pour stimuler l'innovation.



A titre personnel, et depuis plusieurs années, j'ai commencé à m'intéresser aux problématique liées à la qualité de l'alimentation et à l'impact que celle-ci peut avoir sur la santé.

Cette prise de conscience s'est accompagnée d'une réflexion globale sur nos modes de vie et de consommation dans un objectif sanitaire d'une part, et environnemental d'autre part.

Alimentation, soins naturels, utilisation de produits bruts et non transformés, recyclage, réduction de la production de déchets... Telles sont les problématiques qui animent ma réflexion au quotidien.



A moyen terme, j'espère pouvoir investir mes connaissances et mes compétences acquises afin de contribuer professionnellement à la construction du monde dans lequel je souhaite vivre.



Vous l'aurez compris, je suis une personne curieuse. Je reste donc ouverte à toutes les opportunités du marché. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à prendre directement contact avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Coordination

Gestion événementielle

Santé publique

Marketing opérationnel

Communication événementielle

Marketing

Industrie pharmaceutique