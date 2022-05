Mathilde TOTARO

Compétences:

- Méthodes et Ingénierie des procédés (procédés de transformation, gammes, métrologie, polymères et composites, choix et contrôle des matériaux, démarche du produit au système de production)

- Processus d’injection des matériaux polymères thermoplastiques

- Méthodes générales et gestion de production (gestion de flux, GPAO, Management de la maintenance, traitement de données expérimentales)

- Conduite de projet

- Rédaction de documents technique: gamme de fabrication, cahier des charges, mode opératoires, ...



Outils et méthodes:

- Langue : anglais (niveau intermédiaire) et italien (italien débutant)

- Maîtrise des logiciels de bureautique MS Word, MS Excel, MS Power point et MS Project

- Utilisation du logiciel technique Catia V5 R17

- AMDEC Process, 5S, Poka-Yoke, SMED, QRQC, …



Mes compétences :

Plasturgie

Organisation

Travail en équipe

Industrialisation

Ingénierie

Rigueur

Amélioration continue

Gestion de projet

Adaptabilité

Aéronautique

Lean IT

Qualité

Conditionnement

Management

Automobile

Amdec