Mathilde TRENNERT

En recherche active sur la région Rhône-Alpes, mobilitée immédiate dès juin 2016.



Après 3 ans de développement commercial au sein de plusieurs start-up françaises, j’ai eu la grande opportunité d’assurer la stratégie marketing et la communication externe d’une PME aux Etats-Unis pendant 13 mois.



De retour en France, mon objectif est de mettre à profit l'ensemble mon expérience commerciale (France & Internationale) ainsi que ma maîtrise des outils marketing pour soutenir le développement d’une entreprise à l’export.



Mon apport à votre entreprise peut se faire sous les axes suivants:

- Business Development: acquisition client et négociation en anglais

- Marketing stratégique & opérationnel: gestion de développements produit, gestion des opérations promotionnelles, création de support de vente (PLV, brochures...), organisation de salons professionnels, gestion de contenu site web (référencement, contenus), recherche de partenariats

- Communication : relations presses BtoC et BtoB



Mes + profils:

- Double background technique et commercial (DUT chimie)

- Forte culture Start-up (polyvalence/prise d’initiatives /débrouille)

- Créative et ingénieuse

- Trilingue : Anglais (C2), Allemand (B1), Français (langue maternelle)

- Organisation de 6 salons professionnel à l'international

- Maîtrise des réseaux sociaux

- Maîtrise intermédiaire des outils Adobe Photoshop, Illustrator et Indesign

- Expérience en gestion de projets

- Culture du challenge et reporting



Mes compétences :

Technicienne chimiste

Marketing

International

Créativité

Prospection commerciale

Evénementiels et salons

Transport international

Négociation commerciale