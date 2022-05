Mathilde VALIÈRE

Je suis officier de marine marchande (C1NM), lors de mes derniers embarquements j’ai entre autre occupé des fonctions de Chef mécanicien et de Second Capitaine. Ces expériences m’ont permis d’acquérir une réelle rigueur dans le travail et un haut sens des responsabilités. L’organisation et la distribution des tâches quotidiennes m’ont fait accéder à une grande autonomie et ont renforcé mon esprit d’initiative. Je suis dynamique et possède une certaine aisance relationnelle. Mes diverses expériences maritimes ont consolidé mes connaissances en matière de conduite du navire, d’exploitation, de mécanique et surtout de sécurité. Pendant deux années, j'ai été confrontée aux exigences et au professionnalisme que requiert le monde pétrolier.



Depuis 2003, j'ai choisi d'embarquer sur des navires d'exploitation différente tels que des porte-conteneurs, navires à passagers, navires rapides, câbliers, pétroliers, et des chimiquiers avec la volonté d'acquérir la vision la plus large possible de mon métier. Ces embarquements m'ont permis de développer de réelles compétences techniques et un certain sens de l'expertise maritime.



Je souligne le fait que je suis en plus titulaire d’un BTS Construction navale effectué à Saint-Nazaire, dont je suis sortie en tête de promotion. Cette formation m’a permis d’acquérir une bonne maîtrise des réglementations, des différents procédés de construction d’un navire, des calculs de stabilité élémentaires, et de résistance des matériaux. Je parle anglais couramment, toutefois dans le but d’obtenir une réelle aisance dans cette langue, j’ai fait la démarche personnelle de prendre des cours de conversation au sein de l’institut Berlitz® en 2010.



J'ai décidé de préparer dernièrement un Master spécialisé en Management Maritime International au sein d'Euromed Management (ESC Marseille). Cette formation me permet d'approfondir ma connaissance du monde de l'entreprise, de sa gestion et de management. Souhaitant me sédentariser pour des raisons familiales, il m'a paru absolument nécessaire que je sois préparée à des fonctions d'encadrement et que j'acquiers également de solides connaissances sur la chaîne logistique du transport maritime et ses stratégies en fonction du contexte économique et géopolitique.



Je suis consciente que votre société est soumise à l’exigence de professionnalisme que requiert le transport maritime. C'est pourquoi, forte de mon expérience pluridisciplinaire pratique et technique, j'aimerais prendre des responsabilités au sein de votre société afin de participer à son développement.



Mes compétences :

