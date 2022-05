COMPETENCE

. Développement de processus centraux

. Formation et conduite du changement

. Gestion de projets informatiques, Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre

. Développement logiciel : Conception, Réalisation du Cycle en V

. Développement algorithmique : Analyse d’image et Algorithmie avancée





QUALITE PROFESIONNELLE

. Rigoureuse, Persévérante : J’aime être sûre de l’analyse et de la justesse du travail

. Attentive, Ouverte: Je pense que la communication et la collaboration représentent le meilleur chemin pour progresser mutuellement



Mes compétences :

Gestion de projets