Bernard TISSOT

Qualités:

Facilitateur/ fluidificateur(animation, coordination) et esprit de synthèse.

Aisance relationnelle et communication (orale et écrite).

Organisé, rationnel et persévérant

Autonome, responsable et intègre.

Ouverture d’esprit et écoute



Management:

Définition d’organisations, gestion d’équipe, gestion de la relation fournisseur.

Mobilisation et coordination de réseaux, communication.



Gestion de projet:

Audit des organisations et analyse des besoins, définition de processus, pilotage (économique, planning, qualité, risques), reporting, consultation et appel d’offres.



Conduite du changement:

Analyse d’impacts, animation de groupe de travail, communication, contenu de formation, déploiement.



Mes compétences :

Communication

Communication évènementielle

Organisation et stratégie

Bureautique

Pilotage de projets complexes