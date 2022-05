Mathilde VIGOUROUX

Mon expérience passée m’a permis de travailler dans des domaines d’intervention et d’expertise diversifiés impliquant une capacité d’adaptation à chaque nouveau challenge. J’ai mené de nombreux projets dans leur globalité : logistique, relation client, conception, analyse et préconisations.



Mon objectif : intégrer un poste avec des missions de coordination et de pilotage de projets transverses, qui allie travail d'équipe et environnement captivant.



Vous êtes intéressé par mon profil, contactez-moi !





Mes compétences :

Études qualitatives

Études quantitatives

Communication

Evénementiel

Conception, gestion et diffusion des supports de c

Gestion et développement des partenariats