Mathilde VIVET

Diplômée en 2007 d'un Master 2 en Management et Organisation, au sein de l'Université Catholique de Lille , je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine des Ressources Humaines.



Le dernier poste que j’ai occupé m’a permis de développer certaines compétences comme le recrutement, les relations écoles mais aussi en développement du personnel.

Au cours de mes précédentes expériences j’ai du répondre rapidement à la demande de différents interlocuteurs, j’ai élaboré un livret Hygiène-Qualité-Sécurité. J'ai également recueilli les souhaits d’évolution de cadres, ce qui m’a permis d’acquérir réactivité, esprit de synthèse et autonomie.

Impliquée et passionnée, j'ai pu développer des qualités relationnelles et d'analyse qui me permettent de m'intégrer rapidement.



Mes compétences :

GPEC

Recrutement

Relations Ecoles