Mathurin ESSISSIMA

Économiste, Consultant en Management des projets, Analyste Évaluateur des projets, Coordonnateur de l'ACCAD, Actuellement Gestionnaire des Projets à COCAC.COOP-CA et Cadre d'Appui au Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP-MINFI)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Contrôle de gestion

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Microsoft Project

Gestion financière et comptable

Diagnostic et Evaluation des Institutions

Contrôle interne

Etudes de Faisabilités

Programmation Economique et Financière

Diagnostic et Analyse économique