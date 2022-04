Gilles TENEAU

Docteur en sciences de gestion

Chercheur associé LEMNA (Université de Nantes)

Enseignant et conseiller de recherche ESC Amiens

Directeur de collection (Edition Harmattan)

Membre de l'AIM (Association Système d'Information)

Chargé de cours au Cnam



Théorie des organisations

Systèmes d'information

Gestion des risques

Comportement organisationnel



ACCREDITED EXPERT ITIL 2011

Formateur ITIL 2011 Accrédité People Cert (Innovative Group)

Certifié PRINCE 2



Assistance à maîtrise d’ouvrage

Gestion des risques et de la continuité d’activité

Organisation / Planification

Gestion d’équipe, des conflits et accompagnement du changement

Formation individuelle ou en groupe d’utilisateurs

Analyse des besoins, audit des processus internes

Rédaction de cahiers des charges, d’appel d’offres,



Auteur de plusieurs ouvrages :



L'erreur humaine, modèles et représentations (direction d'un collectif), Harmattan, 2014

Empathie et Compassion en entreprise, ed ISTE, 2014

La gestion des risques un objet frontière, ed Harmattan, juin 2013, co-écrit avec Nicolas Dufour, 2013

La résistance au changement, seconde éditions, Harmattan, 2012

La résilience organisationnelle, rebondir face aux turbulences, ed De Boeck, mars 2011, co-écrit avec Guy Koninckx

Le conseil en organisation, co-écrit avec Michel Raquin, Denis Meert, Jean Bringer, Harmattan, 2010

Le guide commenté des normes et référentiels de management, aux éditions d'organisations (Eyrolles), co-écrit avec Jean-Guy Ahanda, 2009

Auteur de la résistance au changement organisationnelle, Préface Yvon Pesqueux aux éditions de l'Harmattan, Paris, 2005

Auteur en collaboration avec Jean-Pierre Madoz de l'Ethique Professionnelle, 2007, Editions AFNOR



Mes compétences :

ITIL

Résilience

Ressources humaines

Conseil

Communication

Marketing

Accompagnement

Coaching

Management

Formation

Système d'information

Gestion des ressources humaines

Organisation