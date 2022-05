Thierry RAULT

Freelance spécialisé en architecture d'entreprise, urbanisation du SI, autour des sujets de gouvernance du SI, accompagnement à la transformation digitale et de sécurisation du SI ( processus ISO27001):



Diplômé HEC paris/mines Paristech en mastère spécialisé Management stratégique de l'information et des technologies.



Disponible au 15 septembre 2017.



Le sujet qui me motive particulièrement actuellement: L'analyse et la mise en œuvre de la nouvelle règlementation européenne sur la gestion des données (GDPR),



Je suis certifié CESA transformation digitale, TOGAF, Prince 2, ITIL . ISO27001 Lead Implementer.



Mes compétences :

TOGAF

PRINCE 2

ITIL

Architecture

Urbanisation

Gestion de projet

Architecture d'Entreprise

Sécurité des systèmes d'information

Production

Stratégie digitale

Transformation SI

Transformation digitale

PRINCE2 methodology

Certification ISO27001 Lead Implementer

Direction de projet