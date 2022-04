Gilles PENOT

Mon cœur de métier: la vente aux particuliers de produits à forte valeur ajoutée.

J'ai toujours mis en avant une démarche responsable, établie dans le respect du client et la recherche de la performance.



J'associe une expertise commerciale acquise sur le terrain et une formation initiale de haut niveau.



20 ans de management centré sur les fonctions commerciales, marketing et formation commerciale.

La passion du développement est le moteur de ma carrière.



Analyse stratégique, définition de politique commerciale, création,développement et animation de réseaux (directs et indirects), motivation, direction de projet, restructuration, recrutement et formation comptent parmi les fonctions que j'ai remplies.



Mes compétences :

Management opérationnel

Formation

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Vente directe

Vente à domicile

Stratégie commerciale

Animation commerciale

Bureautique

Formateur

Manager

Négociation

Coaching

Organisation

Recrutement

Photovoltaïque

Études de marché

Marketing

Pédagogie

Accompagnement des managers