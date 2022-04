Delphine BLANC GOLDBERG

12 ans d'expérience professionnelle



Compétences fonctionnelles

* Accompagnement au changement

- Déploiement d'applications de gestion, migration de solutions, élaboration de plans de déploiement, assistance aux utilisateurs,

- Formation : organisation, préparation, animation des sessions de formation, rédaction des supports de formation, élaboration et rédaction des manuels utilisateurs



* Gestion de projet/Pilotage

- Coordination et suivi de projets

- Organisation, préparation, animation des comités

- rédaction, diffusion et suivi des compte rendus

- Suivi des plannings

- Interface entre la maîtrise d'œuvre, les éditeurs, les équipes d'exploitation et la maîtrise d'ouvrage



* Maitrise d'ouvrage

- Analyse et formalisation d'expression de besoins : organisation, préparation et animation des WorkShop, recueil des besoins

- rédaction de cahiers des charges

- analyse, conception et validation des spécifications fonctionnelles

- Étude d’adéquation fonctionnelle entre l’expression de besoins et la réalisation de solution spécifique,

- Études d'impacts et de faisabilité

- recette : élaboration de la stratégie et des plans de recette, conception, réalisation, organisation de la recette, préparation et déroulement des scénarii de test et jeux de données, et de recette globale

- Maintenance en condition opérationnelle d'applications de gestion : maintenance corrective, évolutive, préventive



Domaines d'intervention

- centres d'appels

- service client

- Administration des ventes

- logistique

- finance



Secteurs d'activités

- industrie pharmaceutique

- transport aérien

- télécom

- industrie pétrolière, énergie, raffinage

- transport express de colis

- banque



