Mativox - AGENCE ÉDITORIALE ET DE COMMUNICATION

Conception, réalisation et formation dans les domaines de l'édition et du marketing de contenu : notre savoir-faire dans l’édition documentaire et scolaire nous permet d'élaborer pour vous des contenus rédactionnels mettant en valeur votre expertise et vos offres.



Nos atouts :

- Un savoir faire multi-canaux (contenu en ligne, livres, fiches pratiques, ouvrages scolaires, dossiers pédagogiques ou promotionnels…).

- Une étendue des compétences et des styles, de la rédaction professionnelle aux livres pour enfants.

- Un important réseau d'experts et d'intervenants.

- Une expertise rédactionnelle au service de l'édition et du marketing digital.

- Une maîtrise globale des projets éditoriaux (rédaction, secrétariat d'édition, iconographie, maquette, direction de collection, suivi).



Nos clients :

- Les maisons d’édition (Larousse, Éditions Atlas, Belin, Delagrave, Solar, Nathan, Prisma...) : conception, rédaction, direction de projet, réalisation.

- Les agences (Jouve, Textuel/La Mine, Multimedia Press, Agent Majeur, Magamo…) : conseil éditorial, expertise et contenus rédactionnels.

- Les entreprises et les institutions (CNP Assurances, Lafarge, Airbus, Ministères sociaux, Veolia Eau, Poweo, Setra, Eramet, Cinémathèque française...) : interviews, rédaction, secrétariat de rédaction et réalisation de supports de communication.



