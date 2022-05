Matthew HARRIS

Diplômé de l'école d'ingénieur du CNAM, en mécanique et production.



Évolue depuis 2011 dans le milieu de la fabrication additive pour des secteurs d'activités aussi variés que le prototypage pour l'industrie automobile, le luxe, le design et l'aéronautique mais aussi dans l'industrialisation de machines de fusion laser pour la production de pièces aéronautiques.



Ingénieur chef de projet en charge des projets aéronautique et défense au sein de Spartacus3D.



Mes compétences :

Fabrication Additive Métallique

Catia

FAO

Impression 3D

Modélisation 3D

CAO

Métallurgie

la maintenance

Manufacturing Equipment

Production Management

Additive Manufacturing

Continuous Improvement

ISO 900X Standard

CAD/CAM > CAD

CAD/CAM > CAM

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Word

OpenOffice