Matthew KUSEN

Je m’intéresse au développement international dans la région sahélien (spécifiquement, les pays sans accès à la mer). J’ai diplômé en sciences politiques et j’ai l’expérience avec les organisations non-gouvernementale (ONG) et les organisations intergouvernementales (comme l’Organisation mondiale de la Santé). Je m’intéresse à beaucoup de sujets dans cette domaine : la santé maternelle, la planification familiale, la transparence de la gouvernance, la promotion de démocratie, la société civile, la participation citoyenneté, les droits de l’homme, le développement durable, et plus d’autres causes qui ont été effectué les gens en Afrique subsaharienne.