Matthias BETZER

Attaché parlementaire en Allemagne jusqu'à 1997, j'ai poursuivi ma carrière professionnelle en France sur des postes de responsabilité au sein de différentes collectivités territoriales et locales. La conception et la coordination de projets internes et externes, le management d’un service et le suivi rigoureux de budgets dans le cadre politique et administratif d'une institution font partie des compétences que j'ai acquises pendant mon parcours.

Je possède également des solides expériences dans le domaine des procédures des appels d’offres, des actes administratifs réglementaires et de l'évaluation des politiques locales. A plusieurs occasions, j'ai eu l'opportunité de contribuer à la définition des stratégies politiques des collectivités et de contrôler la réalisation des objectifs définis.



Occasionellement, je donne des formations au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).



Mes compétences :

Conduire et développer des projets

Management d'équipe

Évaluation des politiques publiques

Gestion

Audit

Education

Allemand

Association loi 1901

Anglais

Jumelage