Matthias BOULOC

Passionné par la communication, le marketing et la culture web, je recherche une opportunité reprenant ces éléments.

Autant technique que marketing, mon profil polyvalent me permet d'être à l'aise sur diverses missions.

Mon objectif est de perfectionner au maximum mes compétences, afin d'aboutir à la réalisation de mon projet professionnel.



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Joomla!

HTML

Adobe Photoshop

Adobe After effect