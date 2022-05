Matthias CARQUES

Jeune professionnel de 28 ans ayant dernièrement travaillé au sein du projet Google pour les Pros, j'ai pu ces dernières années développer des compétences en Marketing, Communication et Vente en France et au Royaume-Uni dans les secteurs de l'Education, du Tourisme et de l'Internet.



Toujours prêt à relever de nouveaux challenges, je travaille aujourd'hui comme Attaché Commercial au sein du Groupe Berto, leader Français de la location de véhicules industriels avec conducteurs.

Une opportunité d'évoluer vers de nouvelles missions commerciales et de m'enrichir de nouvelles rencontres auprès de Dirigeants d'Entreprises et de Responsables Logistiques de la région PACA.

www.matthiascarques.com



Mes compétences :

Pack office

Wordpress

PHP / MYSQL

Gestion de projets

Web

Communication

Marketing

Tourisme

Indesign

Photoshop

Certification Google Adwords