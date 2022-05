Matthias DESSALLES

Titulaire d'un Master en Informatique décisionnelle, j’ai 5 ans d'expérience dans les projets BI et suis actuellement en poste à B&D Toulouse



Mes expériences ont été en grande majorité des missions au forfait et de conseil, pour divers secteurs d'activités. J'ai de bonnes connaissances fonctionnelles dans les domaines du contrôle de gestion (budget, Forecast,..), du transports.



Techniquement je suis certifié SAP BUSINESS OBJECTS BI4 ADMIN et traite régulièrement des problématiques d'audit et de migration BO : Etude de cadrage, Architecture, sizing serveur, stratégie de migration



Je suis également expert en développement d'application QlikView. J'ai notamment développé des applications QV complexes du fait de la très grande volumétrie de données.





Dans mon poste actuel, je suis amené à former et faire monter en compétence sur QlikView les collaborateurs de l'agence.

Je participe également à la réflexion et à rédaction des propositions commerciales.



Mes autres connaissances :

-Tableau Software

-TM1

-Talend

-Genio







Mes compétences :

BO

Business Intelligence

Cognos TM1

Qlikview

SQL

Cognos