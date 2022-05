Matthieu BELOT

Après 8 année de progression dans la banque, je viens d'être nommé à la direction de l'agence de la PELLETIER CCSO de Bayonne depuis Septembre 2012, banque avec une optique de mise en relation client et développement de la clientèle entreprise. A la tête de 4 collaborateur j'allie management et développement de l'agence dans un soucis de proximité et de disponibilité pour les clients.



Mes compétences :

Conseil

Expertise

Management

financement de projets

Banque