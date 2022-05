Matthieu BENADON

Diplômé de Néoma Business School, passionné de sport, j'ai 12 ans d'expérience dans le marketing sporti en agence, média, club professionnel, fédération et annonceur. Je suis actuellement responsable du déploiement des pratiques et du suivi des conventions d'objectif à la Fédération Française de Football.



Voici quelques-unes unes de mes réalisations significatives durant mon parcours professionnel :

- Création et animation d’une plateforme de blogs pour 1 500 utilisateurs des clubs.

- Mise en place de la stratégie marketing d’une fédération avec pour objectif, à horizon 5 ans, d’acquérir une autonomie financière

- Création d'une web-série « En Route pour Londres » qui suit la préparation de 5 champions aux Jeux Olympiques 2012

- Lancement d’une boutique en ligne de supports de communication pour les associations sportives

- Gestion de projet international avec la coordination depuis 5 ans d’un tournoi de football de jeunes (8 pays participants)







Mes compétences :

Marketing sportif

Football

Sponsoring