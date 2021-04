Matthieu BERGERET

Fort de 14 ans d'expérience dans le développement web,

Je possède une très bonne maîtrise des technologies PHP, MySQL, Javascript, Ajax, CSS.

J'ai utilisé couramment ImageMagick ainsi qu'occasionnellement FFMPEG et MEncoder, chacune de ces technologies utilisée conjointement avec PHP.

J'ai également expérimenté le langage Python associé à PostgreSQL.

Rigoureux, je garde une préoccupation constante d'adapter chacune des réalisations à l'utilisateur final.

Depuis quelques année, je me consacre essentiellement à la gestion de projet et au management d'équipe, domaine dans lequel je m'investis en quête d'efficacité et d'épanouissement professionnel des membres de mes équipes.



Mes compétences :

Gestion de projet

PHP

JQuery

JavaScript

Informatique