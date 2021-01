Matthieu BONNICHON

Depuis fév 2009



AG2R La Mondiale – La Mondiale Partenaire, Paris (8ème)

Responsable de Partenariats Banques Privées



- Animation, pilotage et dynamisation du portefeuille partenaires (Banques Privées et de Gestion de Fortune)

- Atteinte de l’objectif de collecte individuel et annuel en Assurance Vie (400-450 M€)

- Proposition et réalisation de nouveaux produits d’Assurance Vie

- Mise en marché de l’offre patrimoniale et commercialisation de produits spécifiques (Variables Annuities, Contrats de droits luxembourgeois)

- Formation des partenaires aux différents produits, à l’actualité fiscale et aux montages patrimoniaux

- Coordination des différents interlocuteurs internes : relation directe avec les directions supports

- Mise en place et suivi de challenges commerciaux





Avril 2007- février 2009



FORTIS BANQUE FRANCE (92)

Chef de produits OPCVM et Assurance Vie



- Concevoir et développer les produits financiers en collaboration avec les partenaires du groupe en matière d'assurance vie et d'Asset.



- Conseil auprès des CGP du réseau d'agence et des centres d'affaires pour l'offre financière et l'assurance vie.



- Assurer la mise en marché des nouvelles offres, former le réseau et assurer le suivi des campagnes.



- Promouvoir l'offre produit en créant des outils marketing spécifiques pour le réseau.



- Mettre en place et veiller au respect des règlementations (intermédiation/MIFID).



- Assurer une veille concurrentielle des produits financiers.



Juillet 2005-juillet 2006



AXA Protection Juridique – Versailles (78)

Assistant Responsable Marketing



- Chargé de la veille concurrentielle

- Conception et lancement du nouveau site Internet

- Création et lancement d’une nouvelle gamme de produits

- Elaboration d’outils d’aide à la négociation commerciale.



Mars-sept.2004 Groupe UNIVERSAL MUSIC label Polydor – Paris (5ème) Stagiaire assistant chef de produit et promotion TV France et International



- Négociation de la promotion des artistes français en tournée auprès des TV locales

- Préparation des passages TV des artistes en dirigeant les assistants des présentateurs

- Accompagnement des artistes lors d’enregistrements d’émissions

- Négociation des parutions des clips des artistes avec les chaînes spécialisées

- Contrôle de la mise en place de la PLV et des produits chez les distributeurs



Mars-sept.2003 BRUCE COPELAND MARKETING- Irlande

Responsable Marketing



- Analyse de l’organisation commerciale pour une gamme de produits de sécurité

- Mise en place d’outils marketing afin de doubler le chiffre d’affaires.

- Etude concurrentielle et lancement d’une nouvelle gamme de produits

- Recherche de nouveaux fournisseurs

- Aide à la création du site Internet



Mes compétences :

marketing

Conseil

assurance vie

Vente

responsable

assurance

Management

finance

commercial

Développement commercial

banque

OPCVM