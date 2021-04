Matthieu BOUSELSAL

Bonjour,



Mes expériences professionnelles sont essentiellement orientées vers le développement commercial à forte dominante export et la gestion de réseau de distributeurs/commerces affiliés.



La vision que je porte sur mon travail est celle d'un collaborateur qui "entreprend dans l'entreprise" en prenant sa fiche de poste comme ligne de départ; poste que je m'attache à faire évoluer progressivement dans le cap fixé par l'entreprise et à travers les résultats obtenus.



En 2005, j'intègre LPG Group qui me permet d'orienter mon début de carrière dans un poste de Responsable Commercial Export auprès de distributeurs nord-américains (USA/Canada) de produits à destination de Masso-kinésithérapeutes, d'instituts de beauté haut de gamme(SPA/Beauty Parlors) et d'une clientèle Duty Free. La gamme commercialisée a pour particularité d'inclure des dispositifs de massages médicaux mais également wellness. En marge de cette mission, j'offre également à mon employeur de précieux atouts en matière de réglementation France & Export permettant la mise sur le marché des dispositifs médicaux et produits cosmétiques commercialisés.



En 2007, je saisis l'opportunité de pouvoir oeuvrer en qualité de Responsable Développement au sein du réseau de franchises australien "Ecowash Mobile" désireux de s'implanter en Europe. Après une année, ses actionnaires m'en confient la direction opérationnelle. Une expérience riche où j'assure le développement du franchiseur par la croissance du nombre d'implantations et le traitement quotidien des enjeux de la gestion de réseau tout en apportant des réponses à la hauteur de la confiance placée dans l'enseigne par ses adhérents franchisés.



L'année 2011 est l'occasion d'un nouveau départ professionnel en même temps qu'un retour dans le secteur médical et plus particulièrement celui des dispositifs médicaux implantables (implants dentaires). En qualité de Conseiller Commercial Export au sein de la force de vente d'Euroteknika, acteur de 1er plan de son marché, je développe le chiffre d'affaires et la valeur perçue de la marque à l'étranger en nouant de nouveaux contrats de distribution à portée nationale et en soutenant le réseau de nos partenaires-distributeurs au contact de chirurgiens-dentistes et de leaders d'opinion du secteur.



Ma démarche "Viadeo" vise à:



*rester en veille d'opportunités professionnelles

*nouer de nouveaux contacts professionnels;

*faire bénéficier et s'enrichir de nouvelles business practices;

*approfondir ma connaissance du marché du travail;

*échanger dans un esprit after-work sur des passions communes.



Vous souhaitant un excellent networking.



Mes compétences :

Export

Réseau

Business development

Leadership

Négociation

Distribution