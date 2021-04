Matthieu CANDELORO

Suite à l'obtention de mon DUT, je décide de m'orienter vers ce qui m'intéresse le plus, à savoir la branche informatique. C'est après un cursus supérieur de 3 années que j'obtiens mon diplôme « master 2 en Expert Ingénierie informatique ». Durant ces trois années j'ai pu acquérir des connaissances théoriques mais également de l'expérience professionnelle.



Aujourd'hui, totalement ancré dans le monde du travail grâce au cursus en alternance, je cherche à évolué rapidement vers des postes à responsabilités et ainsi mettre en avant mes connaissances et qualités.



N'hésitez pas à me contacter.



Matthieu



Mes compétences :

Oracle

Management

Gestion de projet

SSII

Audit

Informatique

Réseau

Audit informatique

Infogérance