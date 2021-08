Matthieu DUBOIS

Je suis donc titulaire d'une maitrise de droit privé spécialisée en droit de la responsabilité et en droit pénal et je cherche un emploi de juriste en droit civil ou en droit pénal.Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle mais je suis certain de pouvoir apporter quelque chose à une entreprise.Je suis également intéressé par un poste de conseiller juridique en droit civil.Il est évident que je suis prêt à travailler sur Paris, les Hauts de Seine, les Yvelines, la Seine Saint Denis et le Val d'Oise.



Mes compétences :

Déontologie

juriste