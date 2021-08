Charlotte GUESPIN

Après avoir travaillé pendant 10 ans à Paris en qualité d'avocat au service de compagnies d'assurances, de courtiers, de grands groupes industriels et de services, de P.M.E., d'artisans-commerçants, de professions réglementées et de particuliers, j'ai décidé de rejoindre mes terres d'origine en septembre 2012.



Inscrite depuis cette date au barreau de Bordeaux, j'ai désormais à coeur de défendre leurs intérêts dans le grand Sud-Ouest dans le cadre de litiges et expertises tant contentieux qu'amiables.





Expérience et expertise dans les domaines principaux de l'assurance :



- Assurances,

- Responsabilité civile générale,

- Responsabilités civiles professionnelles (toutes branches d'activités)

- Droit de la construction, Assurances construction

- Droit Immobilier, Copropriété,

- Géomètres Experts, Diagnostiqueurs,

- Incendie,

- Risques industriels,

- Assurances de personnes,

- Accidents de la vie, accidents de sport, de chasse ...

- Réparation du dommage corporel,

- Responsabilité médicale



Mes compétences :

Avocat

Assurance