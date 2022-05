Stéphanie BÉGHIN

Aprés des études de droit, je me suis orientée vers un BTS Force de vente en alternance dans le secteur bancaire.

Cela fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu financier, j'ai eu l'avantage de pouvoir connaitre des structures bancaires trés différentes les unes des autres.

Je travaille en réelle synergie avec les différents métiers du secteur bancaire et je reste trés motivée et trés enthousiaste par ce challenge permanent.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Finance