Christian BARBATI

Je suis aujourd'hui Conseiller Commercial chez Générali Proximité Assurances.



Développer mon réseau relationnel,conseiller,proposer des solutions adaptées et évolutives dans le cadre de l'assurance.



Asseoir mon activité par de la proximité,du conseil et de la vente d'assurances (biens et personnes) pour les particuliers et professionnels.



Je recherche également des apporteurs d'affaires dans un cadre de complément d'activité où pour devenir professionnel.



Mes compétences :

Épargne

Gestion

Santé

Finance

Vente

Conseil

Assurance