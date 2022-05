Matthieu LAFFITTE

Riche de quelques années d'études et d'une expérience marquante de vie militaire, je suis en recherche d'expériences professionnelles motivantes et rafraichissantes dans lesquelles je pourrais m'épanouir.



Diplômé de l'IAE de Limoges en Licence pro GEBo et diplômé de l'Ecole Forestière de Meymac en BTS Technico-commercial POF, je cumule plusieurs compétences et savoir-faire pouvant crée le besoin.

Je m'intéresse à beaucoup de domaines, pour n'en citer qu'un : "La santé et la sécurité au travail".

J'additionne d'autres spécialités dans le domaine du secourisme, des spécialités risques naturels et risques technologiques, ...



J'aime participer à des discussions animées, intéressantes, ayant un bon contact naturel avec les gens.

Je ne le cache pas je suis en cours de prise d'expérience, j'apprends et m'adapte en tout temps.

J'apprécie m'investir et collaborer dans la réalisation de projets.



En vous remerciant pour la lecture de mon profil.

Pour me contacter 06 77 51 48 85 ou par mail : laffitte.matthieu.pro@gmail.com



Mes compétences :

Technico commercial

Gestionnaire d'entreprise

Marketing

Logistique