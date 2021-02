Matthieu LAUVERNIER

Passionné par les sciences, l’étude du vivant, et par bien d’autres domaines, c’est tout naturellement que j’ai orienté mes études dans les domaines de la Biochimie et des Biotechnologies, afin de me spécialiser par la suite dans le domaine de la Bioinformatique.



Ma capacité d’adaptation, ma motivation, ma curiosité, ma soif d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences sont, selon moi, parfaitement adaptées à ce domaine qu’est la Bioinformatique qui allie des disciplines qui sont en constante évolution.



Astronomie, sports collectifs, arts, sciences, etc. Je me plais à multiplier les expériences dans d’innombrables disciplines et domaines et à les interconnecter, sans oublier les rencontres desquelles on peut se sentir grandi.



N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à toute question me concernant ou portant sur mon parcours ou mon profil.



Mes compétences :

Perl

C

JAVA

Javascript

AJAX

HTML

PHP

Python

Gtk2

Tk

R

Visual basic

Microbiologie

Biologie moléculaire

Parasitologie

Bureautique

MicroRNAs

Modélisation moléculaire

Programmation

Informatique

PCR

Base de données

PostgreSQL

Biotechnologie

Culture cellulaire

NGS

UNIX

Communication visuelle

Evénementiel

Communication événementielle

CSS

XML

Flat design

C#

Visual Basic for Applications