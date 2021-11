Matthieu SCHWARTZ

Disposant de plus de 8 ans d'expérience commerciale dans des secteurs

variés, je maitrise plusieurs canaux de distribution (b to c, b to b, b to b to c).

Professionnel, volontaire et soucieux des résultats, j'ai su prouver mes

capacités à gérer un secteur et à développer son chiffre d'affaires.

Je suis animé par une réelle détermination à atteindre, voire à dépasser les

objectifs fixés. Je suis prêt à relever de nouveaux challenges avec la ferme

volonté de réussir et mépanouir dans cette nouvelle étape de ma carrière.