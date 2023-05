Maud PETITOT

Chef de projet fauniste, dans le cadre de mon travail, je réalise les missions suivantes:



- Appui à la rédaction de devis et réponse aux appels d'offres,

- Inventaires de terrain en entomologie (odonates, lépidoptères et orthoptères) et herpétologie (amphibiens, reptiles),

- Analyse des données et cartographie SIG,

- Rédaction d'études réglementaires (études d'impacts, études d'incidences, dossier CNPN),



- Animation nature à destination du "grand public" dans le cadre de manifestations ponctuelles (Fréquence Grenouille, Journée Mondiale des Zones Humides) ou de programmes plus vastes (Atlas des libellules et papillons de jour du Languedoc-Roussillon),

- Coordination et animation d'un "groupe faune" au sein de l'association.



Mon blog photo : http://faune-en-folie.over-blog.com/



Mes compétences :

Herpétologie

Nature

Entomologie