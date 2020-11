Maude HERMET

Sensible aux questions médico-sociales, mes choix de formations et mon parcours professionnel se sont toujours orientés vers le secteur social.

Impliquée, à l’écoute et faisant preuve d’adaptabilité, c’est tout naturellement que j’ai à cœur la prise en charge pertinente et adéquate des personnes fragiles. Celle-ci passe, selon moi, irrémédiablement par une réponse personnalisée et cohérente et par la fédération d’équipes pluridisciplinaires à leur service.



Diplômée d’un Master Management des Établissements sociaux et médico-sociaux, je souhaite continuer à mettre en œuvre mes compétences et mon expérience auprès d’organisations au service de personnes fragiles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Gestion administrative

Animation de réunions

Audit qualité

Gestion budgétaire

Management

Accueil des clients

Audit interne

Partenariats