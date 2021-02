Maxime MEUNIER

J'ai débuté ma carrière en tant que chef de projet junior, dans le cadre de mon alternance de Master MIAGE, au sein du groupe PSA.

L'objectif fixé était de porter une application vieillissante, dédiée aux mesures réalisées en bancs d'essais, sur de nouvelles technologies tout en respectant les normes en vigueur.

Grâce à cette expérience, j'ai acquis la rigueur et les capacités attendues d'un responsable d'équipe tout en continuant d'affiner mes compétences techniques, fonctionnelles et d'analyse.

J'ai par la suite intégré le groupe AUSY pour lequel j'ai effectué une mission en détachement chez le client SAGEM afin de réaliser un audit de leur base de données ainsi que de toutes les interconnections en place entre celle-ci et les nombreux systèmes de production.

Après cette mission, j'ai intégré la multinationale LOGICA (devenue CGI) en tant qu'ingénieur des systèmes d'informations.

Ma 1ère mission était pour le client Total Marketing & Services.

J'ai montré mes capacités ainsi que mon dynamisme et mon sérieux dans sa réalisation au client, KUs & superviseurs.

Mon implication a été de nombreuses fois saluée et j'ai imaginé et réalisé (ou fait réaliser) des solutions utilisées quotidiennement.

Suite à cette mission, j'ai été positionné sur une prestation pour le client AXA.

Dans ce cadre, j'ai été formé au langage GRAPHTALK, spécifique et incontournable dans le monde des assurances.

Ma montée en compétences techniques a été très rapide et j'ai pris en charge des réalisations et la rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques.

J'ai l'opportunité d'encadrer la montée en compétences d'un développeur junior, pour lequel je suis le référent technico-fonctionnel.

Fort de mes expériences passées, j'ai apporté au sein de ce projet des process et idées nouvelles permettant d'améliorer la qualité des services fournis au client, tout en optimisant nos process internes et en automatisant nos actions récurrentes.



Mes compétences :

Microsoft Access

Oracle

PL/SQL

Visual Basic

SQL

Graphtalk

Administration système (serveurs Windows)