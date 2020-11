Maxime STEVENS

Actuellement Responsable de Magasin, à la Bijouterie CLEOR de Dijon Toison d'Or depuis Mars 2020.

J'étais auparavant Directeur de la Bijouterie Histoire d'Or de Besançon (25), depuis Avril 2019 (+12% de CA en moyenne sur 10 mois). Je suis rentré dans le groupe THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian, Trésor) en étant employé en qualité d'Animateur des Ventes Junior sur le magasin Histoire d'Or de Montpellier Odysseum (34). On m'a confié, en mai 2012, le poste de Directeur de Magasin et l'ouverture du magasin Marc Orian de Béziers (34). Puis je fut muté sur le magasin de Chambéry (73), sur lequel je suis resté 5,5 ans avec un résultat ultra positif de +75% de chiffre daffaires.



De plus, j'ai également été diplômé de la première session de formation du programme Manager au coeur de la THOM Académie (école de formation interne lancée en Avril 2012).



Après quatre années passées dans le groupe Jean DELATOUR (Bijouterie - Horlogerie), dont trois ans en alternance dans le cadre de mes études en BTS puis en Bachelor (Licence) au sein du magasin de Vénissieux (1er point de vente en termes de chiffre d'affaires), puis au poste de Responsable du Magasin de St Priest (69), j'ai désiré étoffer mon expérience professionnelle dans le groupe THOM Europe, leader européen de la distribution spécialisée en Bijouterie/Horlogerie. Puis j'ai eu l'opportunité de me rapprocher de ma ville natale (Dijon) en intégrant les Groupe CLEOR.



J'ai su durant ces années, développer mes qualités d'organisation, ma rigueur et mon sens des responsabilités.

Mes différentes expériences professionnelles mont également apporté une grande capacité d'adaptation et d'intégration, ainsi qu'un pragmatisme certain.

De plus, mes études en informatique me permettent de maitriser parfaitement cet outil, qui est désormais indispensable pour l'information et la communication dune entreprise.



Mes compétences :

Gestion

Marketing

Communication

Bijouterie

Economie

Merchandising

Vente

Management

Négociation

Horlogerie

Informatique

Politique