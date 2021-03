Maximilien MAZILLIER

Je suis étudiant à l'ECAM (École Catholique d'Arts et Métiers) à Lyon (69) depuis 2018. Je suis donc en ECAM 3 (1ère année d'ingénieur).



J'ai eu l'occasion d'effectuer un stage ouvrier en tant qu'assistant formation au CNPE (Centrale Nucléaire de Production d'Electricité) du Bugey (01) en 2019. Cette opportunité m'a permis d'apprécier l'organisation et la flexibilité au sein d'une grande entreprise telle qu'EDF.



L'expérimentation dans le concret sur le terrain m'attire et surtout dans les domaines : énergétique, aérospatial, nucléaire, mécanique et industriel.