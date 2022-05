Je vous propose d'aller voir mes compétences sur



Array



et IRL :

ART'STOM

126 ème Salon des Artistes Lorrains

du samedi 1er juin au dimanche 16 juin 2019

Site ALSTOM

50, rue Oberlin à NANCY



Mes compétences :

Communication externe et interne

Maintenance et cadres techniques

Planification

Analyses biologiques

Analyses physico chimiques

Prélèvements dans l'environnement

Histoire de l'art

Dessin

Bibliographie

Eau potable

Bactériologie

Peinture