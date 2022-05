Mbaye CISSE

Après dix sept ans d'expérience dans diverses industries, je souhaite développer mes connaissances technologiques surtout de le domaine des énergies renouvelables, l'amélioration du cadre de vie et économie d'énergie.

Conscient que les cause principales du réchauffement climatique sont les émissions de gaz à

effet de serre liées aux activités humaines et à une consommation abusive et non raisonnée des énergies, je milite pour l'efficacité énergétique et la bonne politique environnementale.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

Électromécanique

Energies renouvelables

Maintenance industrielle

Climatisation industrielle

Conception mécanique

Electronique

Gestion des stocks

Gestion de la production

Mécanique générale

Automatisme

Qualité

Sécurité

Environnement