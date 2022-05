Mbaye SYLLA

SYPRESS

SYNERGIE PRESTATAIRE SERVICES "SYPRESS"

juin 2013 – SCAT URBAN





CONTEXTE :

L’insécurité et l’insalubrité constituent les malheurs publics les plus perceptibles au Sénégal. Leur recrudescence si manifeste qu’elle a atteint des proportions inquiétantes interpellant ainsi l’état en premier chef d’une part et de la société d’autre part. Ce que le commandant Daouda DIOP commandant la Division de la formation et de la communication (DIFCOM) de la Gendarmerie confirme en ces termes : « Depuis un certain temps, on est passé des agressions, des vols à mains armées, d’une insécurité d’instinct de conservation, de survie à une sécurité criminelle sournoise. »

Au Sénégal, chaque jour, plus de mille (1000) interventions sont effectuées par les services de police, de gendarmerie et de sapeurs pompiers, soit une intervention presque toutes les quatre vingt dix (90) secondes environ ; On dénombre également plus de cent mille (100 000) cambriolages par an soit : Une (01) effraction toutes les 05’15’’, c’est dans ce contexte que les entreprises de sécurité ont trouvées leur place dans une société en cours de mutation.

Le titre du premier rapport du bureau des Nations Unies pour l’Afrique de L’Ouest intitulé « Chômage des jeunes et insécurité régionale en Afrique de l’Ouest » met en relief la corrélation entre le chômage et l’insécurité.

Face à cette situation, Le GROUPE SYNERGIE PRESTATAIRE SERVICES (GROUPE - SYPRESS) articulé en quatre (04) SECTIONS :

• SYNERGIE SECURITE ;

• SYNERGIE ENVIRONNEMENT, NETTOIEMENT, DECORATION ET ENTRETIEN ;

• SYNERGIE INSTITUT ;

• SYNERGIE ETUDE ET CONSEIL ;

entend s’exceller activement dans la sécurité, le nettoiement et la formation en vue de participer :

• à l’instauration de la sécurité ;

• à la préservation de l’environnement ;

• à la formation professionnelle en sécurité ;

• et surtout de lutter contre le chômage à l’instar des autres structures spécialisées dans ces secteurs tantôt cités.



Centres d’intérêt

GARDIENNAGE : ESCORTE ET PROTECTION RAPPROCHÉE : SURVEILLANCE : ENVIRONNEMENT – NETTOIEMENT – DÉCORATION - ENTRETIEN : INSTITUT DE FORMATION CABINET D’ÉTUDE ET DE CONSEIL

Informations personnelles

Anniversaire 1 juin 2013

Conseils pour contacter MBAYE

La sécurité est un métier, c'est notre métier depuis plus de 25 ans de par



Mes compétences :

Business Process Management