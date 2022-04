Je me nomme Elhadji Ndiaye je suis étudiant en Licence 3 professionnelle à l'institut I'ACOM de Pikine en COMPTABILITÉ ET GESTION et j'ai comme ambition de devenir un expert financier afin de participer activement à l'émergence et au développement de mon pays. Merci de votre accueil



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Saari