Mboupdak Ngowa HERBERT THIERRY

8 ans d'expérience Achats dans le secteur de l'automobile au sein de l'entité Achats commune à Renault et Nissan (RNPO). Aujourd'hui j'ai en charge le management hiérarchique d'une équipe "corporate" de 6 chargés d'achats ainsi que le management fonctionnel de plusieurs acheteurs locaux sur le périmètre Europe et Méditerranée ( Espagne, Slovénie, Roumanie, Turquie et Maroc).

j'ai préalablement occupé plusieurs postes d'acheteur sur des commodités diverses pour de la production et la hors production.



Mes compétences :

Qualité

Négociation

Automobile

Achats