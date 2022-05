Société spécialisée dans l'ingénierie et l'assistance technique en informatique industrielle et en conception électrique, MCE Automation est un expert de la performance industrielle sur mesure.



Avec une vingtaine d'années d'expérience terrain au service des plus grands acteurs industriels du territoire normand, MCE Automation est une structure à taille humaine particulièrement réactive.

Grâce à son équipe pluridisciplinaire, MCE Automation prend en charge tous vos projets d'automatisme, de supervision, de conception électrique demandant qualité, rigueur et un fort degré de customisation.



Par une approche technique et transparente, tous nos projets sont réalisés à partir de solutions performantes et ouvertes issues des produits constructeurs. Nous assurons également la formation et le transfert de compétences pour le pilotage futur des solutions mises en œuvre.



