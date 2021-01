Bonjour,



Je m'appelle Théophile Lamy, j'ai 27 ans et suis actuellement Ingénieur Applications Process Control au sein de SASP Services, prestataire de services en Informatique Industrielle sur le SNCC Honeywell essentiellement.



Mes compétences en Informatique Industrielle :

* Utilisation du SNCC Honeywell : TDC2000, TDC3000 et Experion PKS,

* Conception et développement d'applications ou de base de données sur TDC3000 (AM, HPM) et Experion (ACE, C300, Scada),

* Utilisation d'outils Honeywell : AEA (Alarm and Event Analysis), ACM (Alarm Configuration Manager), PHD (Process History Database), Configuration Studio, Control Builder, Quick Builder,

* Réalisation d'interfaces homme-machine sous différentes plateformes (Picture Editor, Gus Display Builder, HMI Web Display Builder),

* Réception et validation des applications (Factory Acceptance Test),

* Mise en service (Site Acceptance Test),

* Travaux de rationalisation et de traitement des alarmes superflues, création de standards d'alarming,

* Connaissance d'automates programmables industriels : Schneider TSX, Modicon M340, Rockwell RS Logix 5000.



Compétences en Informatique :

* Programmation en C++, Visual Basic, VBA,

* Connaissances en langages HTML, XML,

* Gestion de base de données (Microsoft Access, SQL),

* Utilisation avancée de logiciel Microsoft : Word, Excel, Powerpoint, Visio,

* Création d'outils personnels de traitement de données.



Nos clients principaux sont issus du monde de la pétrochimie et du raffinage : Total Raffinerie de Normandie, Total Petrochemicals, ExxonMobil ou à l'occasion, du monde de la papeterie comme Kimberly Clark SNC ou de la transformation du métal comme Nyrstar.



Aujourd'hui, je travaille au sein de l'équipe d'Ingénieur Applications Process Control de la Raffinerie d'ExxonMobil, à Notre-Dame-De-Gravenchon, sur un sujet tout aussi essentiel que substantiel : la mise en place d'une Stratégie de Gestion et de Rationalisation des Alarmes sur le site d'ExxonMobil.



Je vous invite à consulter mon profil et mon parcours pour plus d'informations.



Cordialement,



Théophile



