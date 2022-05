Md Chabane BENHADDAD

Oracle DBA, Certified OCP, OCA and OCE:

# Backup And Recovery (RMAN)

# Analyse de performance & Tuning BDD/IAS/WLS

# Resource Manager

# Entreprise User Security and OID

# Sécurité: Gestion des utilisateurs/Roles/Profils / Single sign-on SSO

# Oracle Database Upgrade (8i/9i/10g/11g)

# Oracle Data Pump (imp/exp , impdp/expdp)

# Oracle OPatch

# Résolution d'incidents & problèmes BDD

# Installation et configuration des produits Oracle

# Création des bases de données (8i, 9i, 10g et 11g)

# Création et modification des schémas relationnels des BDD

# Organisation et gestion des objets BDD (Tablespaces,Tables,Vues,MaterialisedView,Indexes…)

# Oracle Application Server IAS 10g.

# Oracle Fusion & WebLogic 11g.

# Déploiement et MAJ d’applications J2EE, Forms et Reports.

# Migration Oracle Forms v6i vers 10g /11g

# Oracle BI Discoverer

# Oracle Developper Suite 10g/11g

# Citrix XenApp 4.5

# VMware



Mes compétences :

Linux

Windows

Oracle DATA PUMP

SQL

Oracle Database

Single Sign On

Oracle PL/SQL

Oracle Entreprise Manager

Oracle DATA GUARD

Oracle WebLogic Server

Oracle Forms and Reports

Citrix XenApp

SQL Server

Rman

UML

Resource Manager

Oracle BI Discoverer

Oracle Internet Directory

Active directory

Oracle Application Server 10g

Weblogic 11g

Oracle E business Suite