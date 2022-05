Me BERGUEM

Maitrise des outils informatiques, serveurs TOIP Maintenance, réseau, bureautique, installation et désinstallation des logiciels à proximité et à distance, paramétrage réseau LAN&WAN, Ethernet/Wifi, Modems/Box et retours, Jeux, Messagerie, Outlook Express, Lotus, Windows mail...

Intervention pour des problèmes de navigation sur internet, de VOIP ou TOIP, Télévision Satellite ou ADSL et des incidents des lignes téléphoniques RTC.

 Téléphonie :

- Cisco CUPS / CUPC.

- CUCM V3 à V7, téléphones IP.

- Interconnexion PABX (QSIG), fax, analogique.

- Technologies réseau associées (QOS, H.323, MGCP…).



Mes compétences :

Cisco

CUCM

Cups

Fax

Interconnexion

Internet

LAN

PABX

Réseau LAN

Téléphonie

Téléphonie Cisco

ToIP

WAN

WI-FI

WiFi

Wifi…