Mebarek MEBTOUCHE

Je suis ingénieur en thermo-énergétique, actuellement à la recherche de nouvelles opportunités en ingénieries mécanique dans touts les secteurs industriels.



J'ai eu plusieurs expériences, notamment en qualité pour l'amélioration des systèmes d'information pour le secteur automobile, en calcul thermique et en mécanique des fluides (Diphasique) dans le secteur pétrolier. De plus, j'ai travaillé sur les moteurs à combustion externe pour le développement de nouvelles architectures afin d'améliorer leurs mécanismes de fonctionnements. Par ailleurs, j'ai piloté la réalisation des moteurs prototypes essences pour la coopération Renault-Daimler. J'ai mené d'autres projets d'envergure internationale chez Filtrauto en ingénierie d'étude pour la conception de filtres à gazole. Enfin, j'ai réalisé un banc d’essais sous Catia V5 pour tester un composant plastique du nouveau système de freinage électrique.



Mes compétences s'articulent autour de quatre compétences principales:



• Rédaction de cahiers des charges. Exemples :

- Cahier des charges pour sonde de détection d’eau pour filtre à gazole en anglais (pour le compte de l’entreprise Filtrauto).

- Cahier des charges énergétique pour l’intégration du moteur Sterling dans les applications automobiles (Altran Technologies Innovation).

- Cahier des charges des modifications de l’outil qualité pour la gestion des projets moteurs (Renault Ingénierie mécanique).

- Cahier des charges pour la réalisation d’une simulation de refroidissement d’une puce électronique.



• Ingénierie d’études et bancs d’essais. Exemples :

- Etude thermomécanique utilisant les moyens d’essais (caméra infrarouge) pour la confirmation des hypothèses du changement thermique des tôles d’acier lors du recuit. Validation du procédé CND sur la chaîne de production (MYRIAD Groupe Corus).

- Etude thermodynamique pour la prédiction des pertes de pression diphasique dans le milieu pétrolier (SONATRACH).

- Réalisation de nouvelles architectures moteur Sterling sous CATIA V5, assemblage et plan 2D (Altran Technologies).

- Réalisation d’un banc d’essai pour le test de fatigue d’un composant plastique (GF30) du système freinage électrique sous CATIA V5, assemblage et plan 2D (Robert Bosch).



• Management d’équipe :

- Management d’une équipe de 15 personnes dans le service après-vente de la société TOYOTA (Alger). Pilotage de la fusion des services SAV Pièces de Rechange et Maintenance.

- Pilotage et animation d’une équipe de 3 projeteurs pour la conception des produits de filtration en respectant le QCD (qualité, coût, délai) (Filtrauto).

- Management d’une équipe de 5 personnes chargées de réaliser le montage des prototypes en atelier (Renault – Daimler).



• Pilotage de projet :

- Cadrage du projet moteur prototype pour 11 moyens d’essai (Renault - Daimler).

- Gestion des projets de filtration pour le compte de clients internationaux (Chine et Inde) (Filtrauto).

- Gestion et négociation des délais et des coûts pour la réalisation des composants sous-traités chez les fournisseurs (Filtrauto, Robert Bosch).

- Mise en place et organisation de comités de pilotage des améliorations de l’outil qualité pour les sites France et Monde (Renault Service Méthodes de réparation).

- Méthodologie de réalisation des tableaux de bord qualité pour le suivi du reporting projet (Renault Service Méthodes de réparation).



Toutes ces expériences révèlent une personnalité forte et ambitieuse. En effet, j’ai forgé tout au long de mon parcours un caractère de leadership et meneur de projet et d’équipe, avec un relationnel basé sur l’échange et l’implication de l’ensemble des acteurs du projet en respectant les coûts, la qualité et les délais liés à chaque projet.



Cordialement



Mebarek MEBTOUCHE

Tél: 0620027516



Mes compétences :

Qualité

CAO

CATIA V5

Gestion de Projet

Thermique

Chef de projet

Ms Project

MOA

Mécanique