Mechta FARID

Enrichie d'expériences professionnelles dans divers secteurs d'activités, j'ai comblé mon envie d'apprendre toujours davantage, par un retour aux études.



Pour cela, j'ai choisi de réaliser 1 année de formation en alternance qui ont abouti à l'obtention de mon diplôme d'animateur QSE*.



* Qualité:

Système de gestion d'une entreprise qui lui permet d'améliorer continuellement la satisfaction de ses clients et également ses coûts internes, pour tendre vers l'efficience.

* Sécurité:

Système de prévention des risques envers les salariés, qui impose le respect quotidien de la réglementation, tout en diminuant les coûts engendrés par les accidents de travail.

* Environnement:

Système de gestion des interférences entre l'entreprise et son environnement extérieur, comprenant les parties intéressées.







La théorie m'a été donnée par le CESI (Centre d'Enseignement Supérieur Industriel dans lequel les formateurs sont des professionnels en activité).



Elle m'a permis d'acquérir des compétences sur :

- La gestion de projet;

- La communication écrite et orale;

- La sensibilisation et la formation du personnel;

- Les normes ISO 9001, 14001 et les référentiel OHSAS 18001, MASE-UIC...;

- L'emploi de nombreux outils (PDCA, analyse environnementale, analyse des risques, AMDEC, COQ, indicateurs et tableaux de bord...);

- La mise en place, l'animation, le suivi et l'amélioration des systèmes de management QSE;

- Le Droit de l'Environnement (ex: répondre à la réglementation ICPE - > Installation Classée Pour l'Environnement);

- Le Droit du Travail et de la Sécurité (ex: élaborer le DUER - > Document Unique de l'Evaluation des Risques);

- La veille réglementaire, technologique et intelligente;

- La gestion de crise;

- L'accompagnement d'une entreprise vers la certification;

- L'Audit des systèmes de management.



Mes compétences :

Agroalimentaire